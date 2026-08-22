Праздничные мероприятия отменили в Сыктывкаре из-за угрозы БПЛА

Режим «Беспилотная опасность» объявили в Сыктывкаре в День государственного флага России. Из-за этого в городе отметили все праздничные мероприятия до 18:00, сообщил глава администрации Сыктывкара Максим Мартышин.

По его словам, решение было принято совместно с Антитеррористической комиссией республики из-за угрозы безопасности.

«Я прекрасно понимаю, как это обидно: сегодня выходной, многие из вас планировали провести время на праздничных мероприятиях, отдохнуть с семьями и друзьями. Но сейчас самое главное — ваша жизнь и безопасность», — написал он.

Мартышин подчеркнул, что мера временная и введена для защиты жителей, и попросил отнестись к ней с пониманием. Режим «Беспилотная опасность» объявлен с утра, все решения будут пересмотрены после 18:00.

Ранее стало известно, что ночью Ульяновскую область атаковали беспилотники. Губернатор Алексей Русских сообщил, что силы ПВО перехватили и уничтожили пять вражеских дронов. Обломки упали в Николаевском и Новоспасском районах. Информация о последствиях уточняется.