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22 августа, 10:59

Праздничные мероприятия отменили в Сыктывкаре из-за угрозы БПЛА

Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Режим «Беспилотная опасность» объявили в Сыктывкаре в День государственного флага России. Из-за этого в городе отметили все праздничные мероприятия до 18:00, сообщил глава администрации Сыктывкара Максим Мартышин.

По его словам, решение было принято совместно с Антитеррористической комиссией республики из-за угрозы безопасности.

«Я прекрасно понимаю, как это обидно: сегодня выходной, многие из вас планировали провести время на праздничных мероприятиях, отдохнуть с семьями и друзьями. Но сейчас самое главное — ваша жизнь и безопасность», — написал он.

Мартышин подчеркнул, что мера временная и введена для защиты жителей, и попросил отнестись к ней с пониманием. Режим «Беспилотная опасность» объявлен с утра, все решения будут пересмотрены после 18:00.

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Наталья Афонина
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