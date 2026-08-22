Захарова посоветовала немецким СМИ заняться внутренними проблемами Германии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала немецким СМИ больше внимания уделять ситуации внутри Германии. Так она прокомментировала публикации о длительном отсутствии канцлера ФРГ Фридриха Мерца на публике.

В беседе с kp.ru дипломат отметила, что германская пресса регулярно пишет о российском руководстве, тогда как собственные внутренние вопросы, по её мнению, остаются без должного внимания.

«Зато немецкие СМИ ежедневно докладывают немцам о российских руководителях. Поэтому совет один — пусть займутся своими проблемами», — заявила Захарова.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц почти месяц не появлялся на публичных мероприятиях. Последний раз его видели 29 июля, после чего в графике не было официальных выступлений. В аппарате канцлера объяснили паузу отпуском, однако немецкие СМИ на фоне предвыборной кампании, закрытия предприятий, лесных пожаров и засухи начали обсуждать возможный кризис управления.