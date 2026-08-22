В Суходольске частично обрушилась многоэтажка, жильцов успели эвакуировать

В Суходольске ЛНР частично обрушился аварийный многоквартирный дом на улице Бородина. Пострадавших нет, поскольку жильцов успели расселить за два дня до ЧП, сообщил глава Краснодонского округа Сергей Козенко.

По его словам, вечером 21 августа конструкции дома № 15 начали разрушаться. Специалисты ранее заметили резкое ухудшение состояния здания и пришли к выводу, что обрушение может произойти в ближайшее время.

Из-за этого власти решили не ждать планового переселения и 19 августа организовали экстренную эвакуацию жильцов. Все квартиры в тот же день были освобождены.

Когда спустя два дня часть дома обрушилась, внутри уже никого не было. Посторонние также не пострадали.

Ранее в Казани частично обрушилась лестница в одном из многоквартирных домов на Ютазинской улице. На месте пролёта образовался большой провал, из-за которого жители верхних этажей остались без привычного выхода из подъезда. Обстоятельства происшествия проверяет прокуратура Татарстана.