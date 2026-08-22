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22 августа, 11:16

Путин: Сила России заключается в единстве фронта и тыла

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин уверен, что сила России — в единстве фронта и тыла, всех поколений и общих ценностей, переданных предками. Об этом он заявил, выступая на съезде «Единой России».

Глава государства подчеркнул, что российский флаг объединяет страну: под ним бойцы идут в бой и поднимают его над освобождёнными территориями. Он отметил, что уверенность в будущем держится на сплочённости народа и готовности отстаивать национальные интересы.

«В единстве фронта и тыла всех поколений российского общества, прочности и ценности, которые передали нам предки, заключена наша сила и уверенность в будущем. Мы один народ и будем вместе сражаться за флаг, за нашу Родину, отстаивать её интересы», — сказал президент.

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Напомним, что сегодня Владимир Путин выстпает на съезде «Единой России». Он уже поздравил соотечественников с Днём государственного флага. Президент подчеркнул, что триколор — один из главных символов страны, наряду с гимном и гербом.

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Наталья Афонина
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