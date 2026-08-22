Путин призвал избирателей смотреть на программы, а не на красивые лозунги

Президент России Владимир Путин заявил, что предвыборные лозунги некоторых политических сил не всегда подкреплены конкретными механизмами реализации. Об этом он сказал на съезде «Единой России».

По словам главы государства, избиратели будут сравнивать программы партий и кандидатов, поэтому важно смотреть не только на громкие обещания, но и на то, есть ли за ними расчёт ресурсов, управленческий опыт и понятный план действий.

Путин отметил, что в ходе кампаний нередко звучат предложения решить все проблемы быстро и сразу, однако такие заявления не всегда сопровождаются проработанными мерами.

«У «Единой России» всё это есть», — подчеркнул президент, говоря о кадровом потенциале, приоритетах и механизмах реализации программы партии.

Ранее Владимир Путин пожелал «Единой России» успехов на предстоящих выборах в Госдуму и заявил о своей поддержке партии. Президент выразил уверенность, что совместно удастся реализовать намеченные планы и продолжить движение вперёд. Он также отметил накопленный партией опыт политической борьбы и поблагодарил её представителей и сторонников за поддержку.