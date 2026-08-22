«Единая Россия» утвердила новую народную программу до 2031 года

На втором этапе съезда «Единой России» утвердили новую народную программу, с которой партия пойдёт на выборы в Госдуму девятого созыва. Документ рассчитан до 2031 года.

«Решение принято», — объявил председатель партии Дмитрий Медведев после голосования делегатов.

Программа составлена на основе предложений граждан и итогов форумов, которые партия проводила в регионах с февраля. На них депутаты отчитывались о выполнении предыдущей программы и собирали идеи для новой. Всего поступило почти 3,5 млн предложений — больше, чем перед выборами в 2021 году. Тогда их было свыше 2,5 млн.

Ранее на съезде «Единой России» Владимир Путин заявил, что долг партии — сделать всё для победы в специальной военной операции. Он признал, что в такой сложной работе не всё получается гладко, но напомнил: ошибаются только те, кто ничего не делает. Президент подчеркнул, что в нынешних условиях доверять решения можно только той силе, которая всегда с народом, прошла через испытания и доказала свою состоятельность реальными делами.