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Регион
22 августа, 11:44

«Единая Россия» утвердила новую народную программу до 2031 года

Обложка © ТАСС / Максим Стулов

Обложка © ТАСС / Максим Стулов

На втором этапе съезда «Единой России» утвердили новую народную программу, с которой партия пойдёт на выборы в Госдуму девятого созыва. Документ рассчитан до 2031 года.

«Решение принято», — объявил председатель партии Дмитрий Медведев после голосования делегатов.

Программа составлена на основе предложений граждан и итогов форумов, которые партия проводила в регионах с февраля. На них депутаты отчитывались о выполнении предыдущей программы и собирали идеи для новой. Всего поступило почти 3,5 млн предложений — больше, чем перед выборами в 2021 году. Тогда их было свыше 2,5 млн.

Путин пожелал «Единой России» успехов на предстоящих выборах
Путин пожелал «Единой России» успехов на предстоящих выборах

Ранее на съезде «Единой России» Владимир Путин заявил, что долг партии — сделать всё для победы в специальной военной операции. Он признал, что в такой сложной работе не всё получается гладко, но напомнил: ошибаются только те, кто ничего не делает. Президент подчеркнул, что в нынешних условиях доверять решения можно только той силе, которая всегда с народом, прошла через испытания и доказала свою состоятельность реальными делами.

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Наталья Афонина
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