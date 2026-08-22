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Регион
22 августа, 11:49

Власти Германии и Японии жаждут милитаризации и реванша, заявил Медведев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Нынешние руководители Германии и Японии стремятся к перевооружению и реваншу спустя десятилетия после Второй мировой войны. Об этом на съезде «Единой России» сказал глава партии Дмитрий Медведев.

По его словам, партия продолжит бороться с попытками переписать историю страны и принизить роль советского народа в разгроме нацистской Германии и милитаристской Японии.

«Посмотрите, как ведут себя сегодня нынешние руководители двух этих стран. Они жаждут милитаризации и реванша», — заявил он.

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Напомним, ранее посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй сообщил, что Токио ускоренно встраивается в систему НАТО. По словам дипломата, Япония добивается участия в военных механизмах альянса и постепенно уходит от мирного характера своей конституции. Он отметил, что страна переводит стратегию безопасности с оборонительной на наступательную, а это создаёт неопределённость для всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

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Вероника Бакумченко
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