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22 августа, 12:07

Склад и АЗС повреждены в Бориспольском районе Киевской области

Обложка © ТАСС / Zuma / Sergii Kharchenko

Обложка © ТАСС / Zuma / Sergii Kharchenko

Складское помещение и автозаправочная станция получили повреждения в Бориспольском районе Киевской области. Об этом сообщил глава областной администрации Тимур Ткаченко.

Чиновник не уточнил, что стало причиной повреждений и насколько серьёзными они оказались.

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Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украина не сможет оправиться от последствий российских ударов в обозримом будущем. По его словам, атаки по военным и промышленным объектам, складам и логистическим узлам наносят стране серьёзный ущерб.

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Дарья Денисова
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