СК возбудил дело из-за проглоченной на приёме у стоматолога иглы

Следователи возбудили уголовное дело после инцидента в петербургской стоматологии, где пациентка проглотила инородный предмет во время лечения зуба. Фигурантом стал 28-летний иностранный гражданин, сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Дело расследуется по части 1 статьи 238 УК РФ — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, всё произошло 18 августа в стоматологической клинике в Орловском переулке. Во время оказания медицинской помощи инородное тело попало в пищевод женщины, после чего её госпитализировали.

Ранее сообщалось, что вечером 18 августа петербурженка проглотила стоматологическую иглу во время лечения зуба в частной клинике. Инструмент сначала находился в зубе пациентки во время рентгена, а затем провалился внутрь. Женщину госпитализировали, иглу обнаружили в желудочно-кишечном тракте. Её состояние оценивалось как удовлетворительное.