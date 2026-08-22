Спасатели МЧС России и МЧС Крыма развернули российский триколор на скалах Качи-Кальона в Бахчисарайском районе. Акцию приурочили ко Дню Государственного флага России, который отмечается 22 августа.

Спасатели МЧС развернули российский триколор на скалах Качи-Кальона. Видео © Max / ГУ МЧС России по Республике Крым

Чтобы подняться к месту церемонии, спасателям пришлось преодолеть крутые тропы и сложный рельеф. Начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Аркадий Ожигин отметил, что участники акции таким образом вновь показали готовность справляться с трудностями.

После подъёма флага акция продолжилась уже на земле. Колонна специальной техники с флагами России, Крыма и МЧС проехала по трассе Бахчисарайского района.

Ещё одним элементом празднования стал пенный триколор. Его создали пожарные при помощи ранцевых огнетушителей. В крымском МЧС подчеркнули, что подъём российского флага над горами уже стал традицией для местных подразделений ведомства.

Также в День Государственного флага России у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в Петербурге развернут гигантский триколор размером 30 на 50 метров. В центре молодёжной акции — полотно площадью 1,5 тысячи квадратных метров. В мероприятии задействованы около 600 участников: учащиеся школ и вузов, добровольцы «Движения первых», волонтёры Победы, поисковики, юнармейцы, а также местные жители и туристы.