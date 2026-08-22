Песни, пляски и дизайн-код: В Анапе открылась первая летняя школа казачьего искусства

В Анапе стартовала летняя школа казачьего искусства, участниками которой стали 129 молодых представителей творческих индустрий и сферы культуры из 39 регионов России. Программа проходит во Всероссийском детском центре «Смена» с 20 по 26 августа, сообщают организаторы.

В Анапе 129 молодых творцов собрались в школе казачьего искусства. Фото © Telegram / Всероссийское Казачье Общество

Участники в возрасте от 18 до 35 лет разделились на четыре направления: казачьи песня и танец, изобразительное искусство, дизайн-код казачества и социокультурные инициативы. В течение недели им предстоит разработать собственные проекты и творческие продукты.

«Мы очень рады, что кубанская земля станет первооткрывательницей для Летней школы казачьего искусства. Именно здесь, в колыбели кубанского казачества, должны прорасти новые проекты и направления современной творческой, но при этом традиционной культуры», — отметил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.

В Анапе 129 молодых творцов собрались в школе казачьего искусства. Фото © Telegram / Всероссийское Казачье Общество

Программа рассчитана не только на исполнителей фольклора и танцовщиков. К работе подключились художники, иллюстраторы, дизайнеры и руководители социокультурных проектов. Итогом станут инициативы, которые участники представят в рамках проектного трека.

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