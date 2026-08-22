Чужой кричит — мама бежит: Учёные раскрыли неожиданную причину «альтруизма» олених

Самки оленя Давида способны броситься на помощь чужому детёнышу почти так же быстро, как собственному. Однако за таким поведением может стоять не бескорыстная забота о чужом малыше, а гораздо более простая причина: мать, похоже, не всегда понимает по тревожному крику, кто именно зовёт её на помощь. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Current Zoology.

Учёные проигрывали самкам записи тревожных сигналов телят и сравнивали их реакцию на голос собственного и совершенно чужого малыша. Когда детёныша рядом с матерью не было, животные практически одинаково реагировали на оба варианта и спешили в сторону источника звука.

Картина менялась, если собственный телёнок физически находился рядом. В таком случае реакция самки на раздающийся крик становилась заметно слабее. По мнению исследователей, это хорошо согласуется с версией о том, что в обычной ситуации мать просто не может надёжно определить родство по одному тревожному голосу.

Авторы проверяли сразу несколько возможных объяснений такого поведения. Среди них были родственный отбор, взаимный альтруизм, получение опыта материнства и защитная стратегия, при которой взрослое животное старается быстрее увести кричащего малыша от опасности. Однако результаты экспериментов не дали убедительной поддержки этим версиям.

Лучше всего наблюдения объяснила гипотеза недостаточного распознавания сородичей. Иными словами, услышав тревожный зов в отсутствие собственного телёнка, олениха может действовать по принципу «лучше проверить»: цена ошибки слишком высока, если кричит всё-таки её малыш. Именно поэтому помощь чужим детёнышам внешне выглядит как проявление альтруизма.

Совсем недавно в Московском зоопарке впервые за несколько лет родился детёныш лесного северного оленя. Первые два месяца маленькая самка находилась вместе с матерью в отдельном вольере под наблюдением специалистов, а затем её начали знакомить с остальным стадом.