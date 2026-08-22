Один самец изменил всю семью: Учёные проследили за отношениями косаток после «новоселья»

Одного нового взрослого самца оказалось достаточно, чтобы заметно перестроить привычную социальную жизнь целой группы косаток. После его появления животные стали чаще держаться сами по себе, а родители — реже взаимодействовать с детёнышами. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного 18 августа в журнале Current Zoology.

Сначала учёные сравнили две содержащиеся в неволе группы: одну из одних самцов и вторую, состоявшую из членов семьи. Разница оказалась заметной. В «мужской компании» на несоциальное поведение приходилось 60,49% наблюдений, тогда как в семейной — 41,73%.

Отличалась и сама структура отношений. Плотность социальной сети в семейной группе составляла 0,525 против 0,466 у самцов, а коэффициент кластеризации — 0,921 против 0,875. Проще говоря, родственники чаще взаимодействовали друг с другом и образовывали более тесное сообщество. Вокруг отдельных косаток формировались особенно прочные связи, тогда как в группе самцов таких ключевых животных исследователи не обнаружили.

Затем эксперимент получил новый поворот: в уже сложившуюся семейную группу подселили взрослого самца по кличке Наход. После этого косатки начали проводить больше времени вне социальных взаимодействий, одновременно выросла частота полового поведения.

Изменения затронули и самые близкие связи. После появления новичка родители стали реже взаимодействовать со своими детёнышами. Таким образом, включение всего одной взрослой особи оказалось связано с перестройкой отношений внутри давно сформировавшегося сообщества.

Авторы подчёркивают, что изучали животных в неволе и фиксировали краткосрочные изменения после подселения самца, поэтому напрямую переносить результаты на диких косаток нельзя. Однако работа показывает, насколько чувствительной может быть социальная структура этих морских млекопитающих к составу группы.

Недавно на Камчатке именно сплочённость семьи косаток проявилась во время сильного стресса. Life.ru писал о группе из шести животных, которую в Авачинском заливе одновременно преследовали до 17 туристических катеров. Специалисты отмечали, что во время погони косатки сбились плотнее обычного, синхронно ныряли и старались держаться вместе.