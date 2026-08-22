Собаки слепнут на глазах: Владельцы питомцев бьют тревогу из-за корма популярного бренда

Компания Years отозвала все свежие корма для собак после сообщений владельцев о проблемах со зрением у питомцев. Производитель расследует возможное загрязнение части поставок гречихи, однако окончательная причина пока не установлена, сообщает The Guardian.

По данным компании, к вечеру 19 августа поступили сообщения от 192 клиентов о потенциальных, но пока не подтверждённых проблемах с глазами у собак. Речь идёт о внезапном двустороннем синдроме сухого глаза, который может вызывать боль и при отсутствии лечения привести к потере зрения.

Несколько владельцев рассказали The Guardian, что их питомцы употребляли продукцию Years и столкнулись с похожими симптомами. У некоторых животных заболевание уже диагностировали ветеринары, однако специалисты пока не установили причинно-следственную связь с кормом.

Одна из хозяек, Элизабет, сообщила, что её шестилетний кавашон Честер за последние месяцы более десяти раз побывал у ветеринаров из-за воспаления и выделений из глаз. По её словам, врач считает связь с отозванным кормом достаточно вероятной.

У семилетнего кавалер-кинг-чарльз-спаниеля Фиби синдром сухого глаза диагностировали после нескольких месяцев проблем с глазами. Её хозяйка рассказала, что после появления информации об отзыве ветеринар также допустил связь заболевания с кормом.

Владелица восьмилетнего грейхаунда Леттуса сообщила, что лечение двустороннего синдрома сухого глаза и язв роговицы уже обошлось семье в тысячи долларов. После объявления об отзыве ветеринарный офтальмолог рекомендовал полностью исключить продукцию Years из рациона.

В Years заявили, что независимые лаборатории проводят исследования, а расследование сосредоточено на возможном загрязнении части поставок гречихи. Производитель подчеркнул, что окончательная причина проблем со здоровьем собак пока не установлена.

Ранее «Ветбиохим» отозвала серию №20 вакцины «Мультикан-8» для собак после сообщений о гибели животных в Ярославской области. Компания проводит повторную проверку качества препарата и производственного процесса, при этом причинно-следственная связь между вакцинацией и гибелью собак пока не установлена.