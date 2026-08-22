Новак: Рынок топлива в России будут балансировать за счёт импорта

Российские власти намерены использовать импорт в качестве основного инструмента балансировки топливного рынка. Данное заявление сделал вице-премьер Александр Новак на втором этапе съезда партии «Единая Россия».

«По импорту, я считаю, что балансировать нужно как раз именно импортом. И здесь объёмы — это тоже действительно временный характер носит, в зависимости от дефицита будет колебаться объём импорта», — сказал Новак.

По словам Новака, объёмы зарубежных поставок не будут фиксированными. Они станут меняться в зависимости от текущей ситуации и уровня возникающего дефицита. Вице-премьер подчеркнул, что импорт носит временный характер и служит главным источником покрытия нехватки топлива наряду с производством классов К-2, К-3 и К-4.

Правительство уже утвердило механизм импортного демпфера на дизельное топливо. Эта мера создаёт экономические стимулы для поставщиков ввозить горючее в страну при возникновении такой необходимости. Новак отметил, что власти постоянно отслеживают ситуацию на рынке.

Ранее Александр Новак заявил о росте поставок топлива на внутренний рынок. Этому способствовало завершение плановых ремонтов на ряде нефтеперерабатывающих заводов, которые уже возобновили полноценную работу и увеличили отгрузку продукции. Он уточнил, что несколько предприятий уже введены в эксплуатацию. При этом вопрос об отмене запрета на экспорт дизельного топлива пока остаётся открытым.