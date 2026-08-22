В Брянске зритель экстрим-шоу порвал связки, пытаясь сдвинуть «Ладу Гранту»
В Брянске на шоу силового экстрима один из зрителей решил повторить трюк атлетов и попросил организаторов разрешить ему потягать однотонную Lada Granta. Об этом передаёт «Mash на спорте».
Отрыв надколенных связок, предварительно, диагностировали у зрителя силового экстрима в Брянске. Видео © Telegram / Mash на спорте
Мужчина предоставил все необходимые справки о состоянии здоровья, однако выходить на площадку без страховки он не стал — в результате сорвал связки. Как предварительно диагностировали врачи, речь идёт об отрыве надколенных связок. Кадры с происшествием быстро разлетелись в соцсетях.
Ранее защитник ЦСКА Мойзес получил разрыв передней крестообразной связки. 31-летний бразилец травмировался в матче 4-го тура РПЛ с «Факелом» и, несмотря на повреждение, доиграл встречу до конца. Информацию об операции и сроках восстановления клуб сообщит позднее.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.
Обложка © Telegram / Mash на спорте