В Брянске зритель экстрим-шоу порвал связки, пытаясь сдвинуть «Ладу Гранту»

В Брянске на шоу силового экстрима один из зрителей решил повторить трюк атлетов и попросил организаторов разрешить ему потягать однотонную Lada Granta. Об этом передаёт «Mash на спорте».

Отрыв надколенных связок, предварительно, диагностировали у зрителя силового экстрима в Брянске. Видео © Telegram / Mash на спорте

Мужчина предоставил все необходимые справки о состоянии здоровья, однако выходить на площадку без страховки он не стал — в результате сорвал связки. Как предварительно диагностировали врачи, речь идёт об отрыве надколенных связок. Кадры с происшествием быстро разлетелись в соцсетях.

Ранее защитник ЦСКА Мойзес получил разрыв передней крестообразной связки. 31-летний бразилец травмировался в матче 4-го тура РПЛ с «Факелом» и, несмотря на повреждение, доиграл встречу до конца. Информацию об операции и сроках восстановления клуб сообщит позднее.