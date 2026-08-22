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22 августа, 13:51

В Брянске зритель экстрим-шоу порвал связки, пытаясь сдвинуть «Ладу Гранту»

В Брянске на шоу силового экстрима один из зрителей решил повторить трюк атлетов и попросил организаторов разрешить ему потягать однотонную Lada Granta. Об этом передаёт «Mash на спорте».

Отрыв надколенных связок, предварительно, диагностировали у зрителя силового экстрима в Брянске. Видео © Telegram / Mash на спорте

Мужчина предоставил все необходимые справки о состоянии здоровья, однако выходить на площадку без страховки он не стал — в результате сорвал связки. Как предварительно диагностировали врачи, речь идёт об отрыве надколенных связок. Кадры с происшествием быстро разлетелись в соцсетях.

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Ранее защитник ЦСКА Мойзес получил разрыв передней крестообразной связки. 31-летний бразилец травмировался в матче 4-го тура РПЛ с «Факелом» и, несмотря на повреждение, доиграл встречу до конца. Информацию об операции и сроках восстановления клуб сообщит позднее.

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Обложка © Telegram / Mash на спорте

Дарья Денисова
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