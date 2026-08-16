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16 августа, 14:11

«Кресты» порваны: Защитник ЦСКА Мойзес выбыл на длительный срок

Защитник ЦСКА Мойзес порвал крестообразную связку в матче с «Факелом»

Обложка © ТАСС / Александр Мелехов

Обложка © ТАСС / Александр Мелехов

Пресс-служба ПФК ЦСКА официально подтвердила серьёзную травму защитника Мойзеса: у бразильского легионера выявлен разрыв передней крестообразной связки. Информация о предстоящем хирургическом вмешательстве и графике реабилитации будет опубликована позднее.

Напомним, что повреждение футболист получил в ходе встречи 4-го тура РПЛ против воронежского «Факела», однако, несмотря на дискомфорт, отыграл матч до финального свистка.

31-летний Мойзес защищает цвета ЦСКА с 2022 года. За это время бразильский защитник успел пополнить свою коллекцию трофеев двумя Кубками России (2023, 2025) и Суперкубком страны (2025). Если в прошлом сезоне футболист был ключевой фигурой в составе, проведя 31 встречу и отметившись 5 результативными действиями (2 гола + 3 ассиста), то в текущем розыгрыше на его счету пока лишь три появления на поле.

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Напомним, накануне ЦСКА обыграл «Факел» со счётом 1:0 в домашнем матче. Единственный мяч был забит во втором тайме. На 71-й минуте Иван Обляков реализовал пенальти и вывел армейцев вперёд.

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Наталья Демьянова
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