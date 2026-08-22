Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 13:18
6571

«Избавились волею судеб»: Лавров вынес приговор всем недовольным СВО

Лавров: Россия «волею судеб» избавилась от не принявших СВО граждан

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью ИС «Вести» прокомментировал отъезд из страны граждан, не поддерживающих СВО. По его словам, российская сторона «избавилась» от тех, кто считал конфликт «чужой войной».

«Есть некоторые люди, которые с самого начала СВО решили, что это как бы чужая война. Мы волею судеб избавились от большого количества таких людей», — сказал министр.

Лавров отметил, что многие из уехавших продолжают выступать против интересов РФ, находясь за границей, однако подчеркнул, что подобные исторические периоды страна уже переживала.

Нет прощения мерзавцам, уехавшим из России и желающим ей смерти, заявил Медведев
Нет прощения мерзавцам, уехавшим из России и желающим ей смерти, заявил Медведев

А ранее Владимир Путин подчеркнул важность национального единства для достижения победы. Президент выразил полную уверенность в российских военнослужащих, отметив, что их поддерживает всё общество: от работников промышленности и сельского хозяйства до волонтеров и предпринимателей.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar