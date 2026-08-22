«Избавились волею судеб»: Лавров вынес приговор всем недовольным СВО
Лавров: Россия «волею судеб» избавилась от не принявших СВО граждан
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Глава МИД России Сергей Лавров в интервью ИС «Вести» прокомментировал отъезд из страны граждан, не поддерживающих СВО. По его словам, российская сторона «избавилась» от тех, кто считал конфликт «чужой войной».
«Есть некоторые люди, которые с самого начала СВО решили, что это как бы чужая война. Мы волею судеб избавились от большого количества таких людей», — сказал министр.
Лавров отметил, что многие из уехавших продолжают выступать против интересов РФ, находясь за границей, однако подчеркнул, что подобные исторические периоды страна уже переживала.
А ранее Владимир Путин подчеркнул важность национального единства для достижения победы. Президент выразил полную уверенность в российских военнослужащих, отметив, что их поддерживает всё общество: от работников промышленности и сельского хозяйства до волонтеров и предпринимателей.
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