«Избавились волею судеб»: Лавров вынес приговор всем недовольным СВО

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью ИС «Вести» прокомментировал отъезд из страны граждан, не поддерживающих СВО. По его словам, российская сторона «избавилась» от тех, кто считал конфликт «чужой войной».

«Есть некоторые люди, которые с самого начала СВО решили, что это как бы чужая война. Мы волею судеб избавились от большого количества таких людей», — сказал министр.

Лавров отметил, что многие из уехавших продолжают выступать против интересов РФ, находясь за границей, однако подчеркнул, что подобные исторические периоды страна уже переживала.

А ранее Владимир Путин подчеркнул важность национального единства для достижения победы. Президент выразил полную уверенность в российских военнослужащих, отметив, что их поддерживает всё общество: от работников промышленности и сельского хозяйства до волонтеров и предпринимателей.