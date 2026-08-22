Губернатор Кубани описал ситуацию в регионе фразой «дорогу осилит идущий»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что, несмотря на сложную обстановку, жизнь в регионе продолжается. В беседе с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым глава региона подчеркнул, что курортный сезон идёт по плану.

Губернатор Кубани — об атаках и курортном сезоне. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Ситуация у нас непростая, но жизнь продолжается. Курортный сезон продолжается. Людей отдыхающих много. Летний сезон не сорвали, и бархатный никто не сорвёт. Урожай хороший собрали. Уверен, продадим его», — перечислил Кондратьев.

Губернатор признал наличие составляющих, «которые нужно преодолевать». Отвечая на вопрос о ситуации в регионе, Кондратьев использовал фразу «дорогу осилит идущий».

Ранее Life.ru сообщал, что четверо пострадавших от удара беспилотников по побережью Краснодарского края 12 августа до сих пор остаются в больницах. По данным краевого Минздрава, состояние двоих пациентов оценивается как средней тяжести, ещё двое, включая ребёнка, — в тяжёлом. Тогда госпитализировали 14 человек, остальных уже выписали.