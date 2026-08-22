Председатель партии и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обозначил семь приоритетных направлений, требующих особого внимания государства. Выступая перед делегатами на съезде «Единой России», политик пояснил, что перед страной сегодня стоит целый комплекс задач, которые удалось систематизировать.

«Мы определили семь ключевых вызовов, стоящих перед страной. Они всем известны, но вот так сгруппировали их. Это демография, кадры, региональное развитие, экономика, технологии, сбережение ценностного и культурного своеобразия нашей Родины и, безусловно, безопасность государства», — заявил Медведев с трибуны.

Ранее Медведев жёстко высказался о европейских властях, назвав их «вырожденцами, прямыми потомками и идеологическими наследниками фашистов». Он также подчеркнул, что Россия успешно адаптировалась к беспрецедентному санкционному давлению, а европейские руководители ошибочно полагали, что Москва будет вынуждена искать компромиссы из-за ограничений.