«Боятся остаться без света и тепла»: Киевляне массово скупают дома с печами и генераторами

Жители Киева всё чаще отказываются от покупки квартир и рассматривают переезд в пригороды и деревни, сообщила «Страна.ua». По данным издания, рынок купли-продажи жилья в столице почти остановился.

Руководитель местного агентства недвижимости Андрей Романов объяснил ситуацию опасениями покупателей из-за возможных перебоев с электричеством и отоплением. Кроме того, сократилось финансирование государственных программ, которые ранее обеспечивали значительную часть сделок.

Те, кто всё же готов приобретать жильё, стараются выбирать объекты подальше от логистических центров, АЗС и промышленных предприятий.

При выборе загородных домов покупатели, напротив, обращают внимание на возможность автономного отопления и энергоснабжения. В частности, их интересуют генераторы, солнечные панели и печи.

Ранее премьер Украины Сергей Корецкий заявил, что подготовка страны к отопительному сезону идёт с отставанием: утверждённый «план устойчивости» выполнен лишь на 47%. По данным аудита, в ряде украинских городов и регионов подготовка к зиме идёт с отставанием. Ранее эксперты допускали введение графиков распределения газа, а «Нафтогаз» советовал украинцам заранее откладывать деньги на оплату коммунальных услуг.