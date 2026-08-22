«Боятся остаться без света и тепла»: Киевляне массово скупают дома с печами и генераторами
«Страна.ua»: В Киеве почти остановился рынок купли-продажи жилья
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Жители Киева всё чаще отказываются от покупки квартир и рассматривают переезд в пригороды и деревни, сообщила «Страна.ua». По данным издания, рынок купли-продажи жилья в столице почти остановился.
Руководитель местного агентства недвижимости Андрей Романов объяснил ситуацию опасениями покупателей из-за возможных перебоев с электричеством и отоплением. Кроме того, сократилось финансирование государственных программ, которые ранее обеспечивали значительную часть сделок.
Те, кто всё же готов приобретать жильё, стараются выбирать объекты подальше от логистических центров, АЗС и промышленных предприятий.
При выборе загородных домов покупатели, напротив, обращают внимание на возможность автономного отопления и энергоснабжения. В частности, их интересуют генераторы, солнечные панели и печи.
Ранее премьер Украины Сергей Корецкий заявил, что подготовка страны к отопительному сезону идёт с отставанием: утверждённый «план устойчивости» выполнен лишь на 47%. По данным аудита, в ряде украинских городов и регионов подготовка к зиме идёт с отставанием. Ранее эксперты допускали введение графиков распределения газа, а «Нафтогаз» советовал украинцам заранее откладывать деньги на оплату коммунальных услуг.
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