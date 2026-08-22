Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 14:05

«Боятся остаться без света и тепла»: Киевляне массово скупают дома с печами и генераторами

«Страна.ua»: В Киеве почти остановился рынок купли-продажи жилья

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Жители Киева всё чаще отказываются от покупки квартир и рассматривают переезд в пригороды и деревни, сообщила «Страна.ua». По данным издания, рынок купли-продажи жилья в столице почти остановился.

Руководитель местного агентства недвижимости Андрей Романов объяснил ситуацию опасениями покупателей из-за возможных перебоев с электричеством и отоплением. Кроме того, сократилось финансирование государственных программ, которые ранее обеспечивали значительную часть сделок.

Те, кто всё же готов приобретать жильё, стараются выбирать объекты подальше от логистических центров, АЗС и промышленных предприятий.

При выборе загородных домов покупатели, напротив, обращают внимание на возможность автономного отопления и энергоснабжения. В частности, их интересуют генераторы, солнечные панели и печи.

«Шантаж уже не работает»: В ГД объяснили, зачем Зеленский пугает Запад грядущей суровой зимой на Украине
«Шантаж уже не работает»: В ГД объяснили, зачем Зеленский пугает Запад грядущей суровой зимой на Украине

Ранее премьер Украины Сергей Корецкий заявил, что подготовка страны к отопительному сезону идёт с отставанием: утверждённый «план устойчивости» выполнен лишь на 47%. По данным аудита, в ряде украинских городов и регионов подготовка к зиме идёт с отставанием. Ранее эксперты допускали введение графиков распределения газа, а «Нафтогаз» советовал украинцам заранее откладывать деньги на оплату коммунальных услуг.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar