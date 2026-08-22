Строитель пропал на Кубани, оставив матери адрес несуществующего общежития

В Краснодарском крае уже десять дней ищут 30-летнего мужчину, который перестал выходить на связь после приезда в регион. Волонтёры и полиция пытаются установить местонахождение Юрия, сообщает Baza.

Строитель по профессии, он часто работал в трудовых домах в разных регионах страны. В этот раз мужчина отправился в Краснодар, заранее сообщив матери адрес общежития. Однако по прибытии он перестал отвечать на звонки. Последний раз он выходил на связь 11 августа, после чего телефон выключился, а любая связь с ним оборвалась.

Мать обратилась в полицию, материалы передали в Краснодар. Сейчас в поисках задействованы волонтёры, однако выяснилось, что общежития по названному Юрием адресу не существует.

Семья пропавшего не исключает, что он мог стать жертвой трудового рабства. Подобные схемы уже раскрывали в южных регионах: людей заманивали обещаниями работы, а затем заставляли трудиться в полях без оплаты и нормальных условий.

Ранее Life.ru рассказывал, что россиянка сумела выбраться из скам-центра в Мьянме, где её удерживали силой. Переплыв реку и оказавшись в Таиланде, россиянка потеряла сознание — её обнаружили у торговой точки Lotus в Мае Сае. Как передают местные СМИ, на теле 19-летней Марии Ц. нашли следы ушибов и ран.