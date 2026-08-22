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Регион
22 августа, 14:22

«Произошло недопонимание»: Жена Юрия Жиркова разочаровала поклонников подробностями о беременности

Инна Жиркова опровергла пятую беременность

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Супруга футболиста Юрия Жиркова — Инна — опровергла слухи о пятой беременности. В личном блоге она заявила, что поклонники неправильно поняли её публикацию.

«Любимые мои, произошло недопонимание. Я не объявляла о пятой беременности. Я просто поставила милое видео из архива и поздравила мужа с днём рождения. В сторис я писала, что это взято из архива, но этого было недостаточно», — объяснила она.

Признание Жирковой развеселило телеведущую Юлию Барановскую. В комментариях она в шутку написала, что теперь поклонники будут требовать от пары пятого ребёнка. Так и произошло. Подписчики настаивали оправдать их ожидания.

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Напомним, несколько дней назад Инна опубликовала трогательный ролик с пляжа, на котором был заметен округлившийся живот. Публикация появилась в день 43-летия Юрия Жиркова. Подписчики восприняли видео как объявление о скором пополнении и начали массово поздравлять семью. Многие назвали Инну героиней, а футболисту пожелали семейного счастья.

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Юлия Сафиулина
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