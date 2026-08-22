Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 14:24

Скотт Риттер назвал денацификацию Украины неоспоримой целью СВО

Обложка © ТАСС / Валерия Калугина

Обложка © ТАСС / Валерия Калугина

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что считает денацификацию Украины одной из не подлежащих обсуждению целей российской спецоперации.

«Украина утратила право на существование как суверенное государство, поскольку строит свою национальную идентичность на бандеровском фундаменте. Денацификация — это не подлежащая обсуждению цель российской спецоперации», — написал он в соцсети X.

Также Риттер выразил мнение, что Москве и Киеву «буквально не о чем говорить, кроме условий капитуляции Украины».

Депутат Госдумы Журавлёв призвал Киев к капитуляции вместо перемирия
Депутат Госдумы Журавлёв призвал Киев к капитуляции вместо перемирия

Ранее глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что конфликт между Владимиром Зеленским и экс-министром обороны Михаилом Фёдоровым играет на руку Москве. По его мнению, разногласия в украинском руководстве будут только усиливать позиции России.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar