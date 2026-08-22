Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что считает денацификацию Украины одной из не подлежащих обсуждению целей российской спецоперации.

«Украина утратила право на существование как суверенное государство, поскольку строит свою национальную идентичность на бандеровском фундаменте. Денацификация — это не подлежащая обсуждению цель российской спецоперации», — написал он в соцсети X.

Также Риттер выразил мнение, что Москве и Киеву «буквально не о чем говорить, кроме условий капитуляции Украины».

Ранее глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что конфликт между Владимиром Зеленским и экс-министром обороны Михаилом Фёдоровым играет на руку Москве. По его мнению, разногласия в украинском руководстве будут только усиливать позиции России.