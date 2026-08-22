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22 августа, 14:22

Выкинули как мешок: Во Львове из бусика ТЦК выбросили мужчину без сознания

Во Львове из микроавтобуса ТЦК выкинули потерявшего сознание мужчину

Обложка © Telegram / УНИАН

Обложка © Telegram / УНИАН

Украинские Telegram-каналы сообщили об обнаружении тела мужчины возле здания территориального центра комплектования (ТЦК) во Львове. Согласно опубликованным видеоматериалам, погибшего вывезли из микроавтобуса и оставили на улице. Очевидцы подтверждают факт нахождения тела непосредственно перед входом в военкомат.

Первоначально в Сети распространились кадры, на которых утверждалось, что человек мёртв. Однако позже местные паблики уточнили, что 53-летний мужчина жив: ему стало плохо из-за скачка давления, после чего его доставили в больницу. В полиции сообщили, что опросили свидетелей и сотрудников военкомата — стороны не имеют взаимных претензий.

Мужчина зарезал сотрудника ТЦК и получил пулю на улице Бандеры во Львове
Мужчина зарезал сотрудника ТЦК и получил пулю на улице Бандеры во Львове

Ранее в Одесской области женщина выгнала из мини-маркета сотрудников ТЦК. Они пытались мобилизовать находившегося там мужчину. Информация о задержаниях и пострадавших отсутствует. Как завершился эпизод для мужчины, также не уточняется.

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Наталья Демьянова
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