Молодёжь и ветераны СВО устроили флешмоб на «Острой Могиле» в Луганске

Молодёжь, ветераны СВО и общественники провели патриотический флешмоб у мемориального комплекса «Острая Могила» в Луганске в честь Дня Государственного флага России. В акции также приняли участие школьники, кадеты, чернобыльцы и ветераны боевых действий, сообщает Луганский информационный центр.

Организатором мероприятия выступил Союз ветеранов Донбасса СВО. Поздравление от главы ЛНР Леонида Пасечника участникам передала первый заместитель руководителя его администрации Анна Рослякова.

«Государственный флаг — это главная святыня, которую на поле боя, в случае гибели знаменосца, обязательно подхватит следующий боец. Белый цвет — это мир и тепло, голубой — чистое небо, а красный — это традиции и память о крови защитников, пролитой за нашу великую Родину», — сказала Рослякова.

Она подчеркнула, что подобные акции показывают связь поколений. Для участников также выступила фронтовая творческая бригада ансамбля песни и пляски Минобороны России «Рубиновая звезда».

Во время флешмоба в небо запустили несколько десятков воздушных шаров в цветах российского триколора. Завершилась акция минутой молчания в память о погибших бойцах и возложением цветов к подножию «Острой Могилы».

Мемориальный комплекс объединяет память о четырёх поколениях защитников Луганска — участниках Гражданской и Великой Отечественной войн, боевых действий 2014 года и специальной военной операции. После масштабной реконструкции «Острая Могила» была дополнена новым 20-метровым обелиском.

В День Государственного флага курсанты Центра «ВОИН» рассказали Life.ru, почему воспринимают триколор на своей форме как символ ответственности. По словам ребят, государственный флаг напоминает им о принадлежности к стране и предках, защищавших Родину.