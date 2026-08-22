Путин: В основе ударов ВСУ по России лежат пиар и амбиции

Атаки ВСУ по территории России стали шагом к эскалации, за которым стоят не трезвый расчёт, а желание пропиариться и личные амбиции. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

Глава государства отметил, что никакой выгоды от ударов по России Киев так и не получил. По его словам, в ответ на эти действия Армия России усилила удары по военным заводам Украины, в том числе в столице страны.

«Более того, отвечая на эту очевидную эскалацию — именно очевидную эскалацию, в основе которой лежат не объективный анализ ситуации на поле боя, состояние украинской экономики, общества и государства, разъедаемого коррупцией, а в основе которых лежат пиар и амбиции — отвечая на эту авантюру, мы нарастили именно удары по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, в том числе и в Киеве», — сказал Путин.

До этого президент говорил, что в терактах со стороны Киева проявляется его неонацистская и бандеровская природа. По его словам, чем тяжелее противнику приходится на фронте, тем более жестокими становятся его действия. Такие атаки Путин назвал варварскими, отметив, что именно с этой силой сейчас идёт борьба.