Удары Киева по гражданским объектам на территории России не дали украинскому режиму никаких преимуществ и привели к результатам, прямо противоположным ожиданиям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Разумеется, никакого перелома в противостоянии с Россией не могло произойти и не произошло. Никакого преимущества киевский режим и его хозяева не могут получить, не получили и никогда не получат», — сказал глава государства.

Ранее в том же интервью Павлу Зарубину президент России высоко оценил результативность ударов ВС РФ по объектам инфраструктуры Украины. По его словам, такие действия существенно облегчают выполнение задач на передовой, затрудняя логистику противника — доставку вооружений, боеприпасов и ротацию личного состава.