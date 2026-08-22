Российские ответные меры являются гораздо более разрушительными и чувствительными по сравнению с ударами, которые наносит армия Украины по территории России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе интервью журналисту программы ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Глава государства подчеркнул качественную разницу в характере проводимых военных действий, отметив, что российская сторона реагирует на агрессию значительно более жестко.

«При этом действия армии России, конечно, гораздо более чувствительные и гораздо более разрушительные», — заявил Владимир Путин.

Данное заявление стало ответом на вопрос о сопоставимости атак, проводимых ВСУ, и ответных действий российской армии. Президент фактически подтвердил, что военная мощь и характер реагирования российской стороны не оставляют сомнений в их эффективности.

Также Путин подчеркнул высокую результативность ударов ВС РФ по объектам инфраструктуры Украины. По словам главы государства, такие действия существенно облегчают выполнение задач на передовой, так как затрудняют логистику противника: доставку вооружений, боеприпасов и проведение ротации личного состава.