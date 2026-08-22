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Регион
22 августа, 15:21

Путин назвал гибель каждого мирного жителя России от атак ВСУ трагедией

Гибель каждого мирного жителя России из-за атак украинских войск — это трагедия. Об этом заявил Владимир Путин в интервью журналисту программы ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Президент отметил, что удары по гражданским, по сути беззащитным объектам и по обычным людям бьют по экономике страны и приводят к потерям.

«А потеря каждого человека, я хочу это подчеркнуть, это всегда трагедия: для семьи, для близких и для всей страны», — сказал он.

Путин пообещал скорые ответные удары по логистике Украины
Путин пообещал скорые ответные удары по логистике Украины

До этого Путин заявил, что в терактах со стороны Киева проявляется его неонацистская и бандеровская сущность. По словам главы государства, чем тяжелее противнику приходится на линии фронта, тем более жестокими становятся его действия. Такие атаки президент назвал варварскими.

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Вероника Бакумченко
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