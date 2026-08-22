Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Владимиру Зеленскому осталось «несколько недель» у власти на фоне коррупционного и политического кризисов на Украине. Своим прогнозом политик поделился в эфире YouTube-канала.

«Ему осталось несколько недель во главе Украины, потому что он столкнулся с целым рядом проблем и беспрецедентными событиями», — сказал Филиппо. По его мнению, уход Зеленского станет хорошей новостью для украинцев и поспособствует достижению мира.

Французский политик также напомнил о массовых протестах после увольнения экс-министра обороны Украины Михаила Фёдорова и подчеркнул, что действующий глава государства не хочет выборов, поскольку проиграет их.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что западные страны утратили доверие к Зеленскому и подыскивают ему замену. Политик считает, что главная причина — это контроль над военным бюджетом Украины и многомиллиардными европейскими вливаниями. Именно вокруг распределения этих средств, по его словам, и развернулась борьба вокруг экс-министра обороны Фёдорова.