Оружие не доехало: В порту Черноморск поражён сухогруз с военным грузом и топливом

Российские военные ударили по порту Черноморск в Одесской области. Там был поражён сухогруз, который вёз оружие для ВСУ, а также семь резервуаров с топливом. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, удары нанесли высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками. Помимо судна и топливных ёмкостей, под огонь попали объекты портовой инфраструктуры. Их использовали для разгрузки и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов, которыми снабжали ВСУ.

Также ранее российские силы били по портам Черноморск и Южный в той же области. Тогда были уничтожены склады с военным имуществом, предназначенным для украинской армии. Помимо этого, огнём накрыли ёмкости с горючим. По данным военных, через эти порты шла доставка вооружений и снабжения для группировки противника.