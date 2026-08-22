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22 августа, 16:10

Оружие не доехало: В порту Черноморск поражён сухогруз с военным грузом и топливом

Минобороны: В порту Черноморск поражён сухогруз с вооружением для ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Российские военные ударили по порту Черноморск в Одесской области. Там был поражён сухогруз, который вёз оружие для ВСУ, а также семь резервуаров с топливом. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, удары нанесли высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками. Помимо судна и топливных ёмкостей, под огонь попали объекты портовой инфраструктуры. Их использовали для разгрузки и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов, которыми снабжали ВСУ.

Взрывной финал: В портах Черноморск и Южный поражены крупные склады с военным имуществом ВСУ
Взрывной финал: В портах Черноморск и Южный поражены крупные склады с военным имуществом ВСУ

Также ранее российские силы били по портам Черноморск и Южный в той же области. Тогда были уничтожены склады с военным имуществом, предназначенным для украинской армии. Помимо этого, огнём накрыли ёмкости с горючим. По данным военных, через эти порты шла доставка вооружений и снабжения для группировки противника.

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Вероника Бакумченко
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