«Будем добиваться целей и побеждать!» Бойцы СВО рассказали, что для них значит триколор

Военнослужащие группировки войск «Запад» записали поздравление с Днём Государственного флага России из зоны СВО. Бойцы рассказали, что для них означает триколор на передовой и за что они продолжают сражаться, сообщило Минобороны России.

Видео © Telegram/Минобороны России

Военные назвали государственный флаг символом гордости, чести и отваги. Они подчеркнули, что нынешние участники спецоперации продолжают дело своих дедов и прадедов, защищая страну и её независимость.

«Дорогие бойцы, участники специальной военной операции. Вы с честью продолжаете дело своих дедов и прадедов, защищая рубежи Родины и её право на свободу и независимость. Флаг нашей страны символизирует гордость, честь, отвагу. И вообще это символ нашей победы», — сказали военнослужащие.

Бойцы также выразили уверенность в достижении поставленных целей и подчеркнули особое значение российского триколора для тех, кто находится на передовой.

«Мы будем побеждать, добиваться своих целей и поднимать свой флаг», — добавили военные.

День Государственного флага России ежегодно отмечается 22 августа. В этом году праздничные акции проходят в разных регионах страны, а поздравления с передовой публикуют подразделения, участвующие в спецоперации.

Ранее Владимир Путин поздравил россиян с Днём Государственного флага и подчеркнул значение триколора для военнослужащих. Президент отметил, что бойцы защищают интересы Родины под российским знаменем, а сам флаг вместе с гербом и гимном относится к главным национальным символам.