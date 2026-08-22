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22 августа, 16:36

«Маленькая принцесса уже в пути»: Джейкоб из «Сумерек» закатил праздник в честь будущей дочери

Тейлор Лотнер и его жена устроили праздник в честь скорого рождения дочери

Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер и его жена устроили праздник в честь будущей дочери. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ taylorlautne

Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер и его жена устроили праздник в честь будущей дочери. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ taylorlautne

Актёр Тейлор Лотнер, прославившийся ролью Джейкоба Блэка в вампирской саге «Сумерки», вместе с женой устроил домашнее торжество в преддверии рождения дочери. Мероприятие прошло 18 августа, кадры его супруга Тей опубликовала в соцсетях

  • Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер и его жена устроили праздник в честь будущей дочери. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ taylorlautne
    Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер и его жена устроили праздник в честь будущей дочери. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ taylorlautne
  • Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер и его жена устроили праздник в честь будущей дочери. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ taylorlautne
    Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер и его жена устроили праздник в честь будущей дочери. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ taylorlautne
  • Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер и его жена устроили праздник в честь будущей дочери. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ taylorlautne
    Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер и его жена устроили праздник в честь будущей дочери. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ taylorlautne
  • Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер и его жена устроили праздник в честь будущей дочери. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ taylorlautne
    Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер и его жена устроили праздник в честь будущей дочери. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ taylorlautne
  • Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер и его жена устроили праздник в честь будущей дочери. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ taylorlautne
    Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер и его жена устроили праздник в честь будущей дочери. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ taylorlautne
  • Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер и его жена устроили праздник в честь будущей дочери. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ taylorlautne
    Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер и его жена устроили праздник в честь будущей дочери. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ taylorlautne

Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер и его жена устроили праздник в честь будущей дочери. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ taylorlautne

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Праздник развернулся на заднем дворе их дома: пространство оформили воздушными шарами белого и светло-розового оттенков, а также растяжками с надписью «Маленькая принцесса уже в пути». Для гостей подготовили капкейки и несколько видов тортов.

Сама хозяйка вечера выбрала длинное розовое платье с открытыми плечами, которое подчеркнуло её положение. Тейлор Лотнер появился перед гостями в льняной рубашке светлого оттенка, свободных брюках и замшевых кроссовках, дополнив лук солнцезащитными очками.

Торжество выдержали в эстетике чайной церемонии: столы украшали цветочные композиции в нежных тонах, а среди угощений выделялись макаруны и фруктовые десерты. В подписи к публикации Тей поблагодарила всех, кто участвовал в подготовке, и отметила, что этот день оставил у неё исключительно тёплые воспоминания.

«Нашу малышку уже все так любят!» — подписала снимки Тей.

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Юлия Сафиулина
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