«Маленькая принцесса уже в пути»: Джейкоб из «Сумерек» закатил праздник в честь будущей дочери

Актёр Тейлор Лотнер, прославившийся ролью Джейкоба Блэка в вампирской саге «Сумерки», вместе с женой устроил домашнее торжество в преддверии рождения дочери. Мероприятие прошло 18 августа, кадры его супруга Тей опубликовала в соцсетях













Праздник развернулся на заднем дворе их дома: пространство оформили воздушными шарами белого и светло-розового оттенков, а также растяжками с надписью «Маленькая принцесса уже в пути». Для гостей подготовили капкейки и несколько видов тортов.

Сама хозяйка вечера выбрала длинное розовое платье с открытыми плечами, которое подчеркнуло её положение. Тейлор Лотнер появился перед гостями в льняной рубашке светлого оттенка, свободных брюках и замшевых кроссовках, дополнив лук солнцезащитными очками.

Торжество выдержали в эстетике чайной церемонии: столы украшали цветочные композиции в нежных тонах, а среди угощений выделялись макаруны и фруктовые десерты. В подписи к публикации Тей поблагодарила всех, кто участвовал в подготовке, и отметила, что этот день оставил у неё исключительно тёплые воспоминания.

«Нашу малышку уже все так любят!» — подписала снимки Тей.

Ранее сообщалось, что у главного тренера сборной России Валерия Карпина родился сын. Для 57-летнего специалиста ребёнок стал шестым. Ранее у него родились пять дочерей. Имя мальчика родители пока не раскрывают. Его жена Дарья Карпина написала, что семья очень ждала сына. Для супругов это третий общий ребёнок. Ещё три дочери тренера появились на свет в предыдущих браках.