Рэпер Lil Pump посетил Красную площадь и назвал Россию потрясающей
Рэпер Lil Pump посетил Красную площадь и назвал Россию потрясающей. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lilpump
Американский рэпер Lil Pump посетил Красную площадь в Москве и остался под впечатлением от увиденного. Артист опубликовал в своих соцсетях фотографию на фоне главной достопримечательности столицы — на снимке видно, как он позирует на фоне Собора Василия Блаженного и стен Кремля.
Снимок музыкант подписал лаконично, но эмоционально: «Russia is amazing» («Россия потрясающая»). Поклонники уже оценили публикацию, набравшую тысячи лайков.
Напомним, американский рэпер Lil Pump прилетел в Москву, где 22 августа даст большой сольный концерт. Это станет первым выступлением артиста в нашей стране. На этом фоне его внесли на «Миротворец».
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