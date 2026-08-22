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22 августа, 16:28

Рэпер Lil Pump посетил Красную площадь и назвал Россию потрясающей

Рэпер Lil Pump посетил Красную площадь и назвал Россию потрясающей. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lilpump

Рэпер Lil Pump посетил Красную площадь и назвал Россию потрясающей. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lilpump

Американский рэпер Lil Pump посетил Красную площадь в Москве и остался под впечатлением от увиденного. Артист опубликовал в своих соцсетях фотографию на фоне главной достопримечательности столицы — на снимке видно, как он позирует на фоне Собора Василия Блаженного и стен Кремля.

Снимок музыкант подписал лаконично, но эмоционально: «Russia is amazing» («Россия потрясающая»). Поклонники уже оценили публикацию, набравшую тысячи лайков.

В базу сайта «Миротворец»* случайно внесли рэпера SmokePurpp вместо Lil Pump
В базу сайта «Миротворец»* случайно внесли рэпера SmokePurpp вместо Lil Pump

Напомним, американский рэпер Lil Pump прилетел в Москву, где 22 августа даст большой сольный концерт. Это станет первым выступлением артиста в нашей стране. На этом фоне его внесли на «Миротворец».

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Александра Мышляева
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