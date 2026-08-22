Рэпер Lil Pump посетил Красную площадь и назвал Россию потрясающей

Американский рэпер Lil Pump посетил Красную площадь в Москве и остался под впечатлением от увиденного. Артист опубликовал в своих соцсетях фотографию на фоне главной достопримечательности столицы — на снимке видно, как он позирует на фоне Собора Василия Блаженного и стен Кремля.