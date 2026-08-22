Без телефона и на картошке: В КНР родители платят тысячи юаней, чтобы дети познали тяжёлый труд

В Китае стремительно набирают популярность детские лагеря, где участников приучают к тяжёлому физическому труду. Родители готовы платить тысячи юаней за то, чтобы их дети копали картофель, ухаживали за животными и жили по строгим правилам, пишет South China Morning Post.

Подобные программы трудового воспитания чаще всего организуют в провинциях Сычуань, Гуйчжоу и Юньнань. Детям предлагают осваивать профессию фермера: они вскапывают грядки, продают урожай, снимают кору с деревьев и кормят свиней. Десятидневная смена в одном из таких лагерей обходится более чем в 4 тысячи юаней, что составляет около 600 долларов. Месячное пребывание стоит уже свыше 10 тысяч юаней.

Порядки в лагерях максимально строгие. У детей забирают мобильные телефоны, а количество выдаваемых вещей напрямую зависит от того, насколько усердно ребёнок трудился. За невыполнение задания воспитанника могут оставить на питание из одного лишь картофеля.

Организаторы объясняют свою цель желанием показать подрастающему поколению, насколько сложен физический труд и как нелегко даются деньги. При этом они подчёркивают, что нагрузка не должна быть чрезмерной. Однако в соцсетях всё чаще появляются видео с плачущими детьми, которые умоляют родителей забрать их домой. Некоторые признаются, что готовы делать что угодно, лишь бы не работать на ферме.

Реакция родителей оказалась неоднозначной. Одни считают, что детям полезно столкнуться с трудностями, чтобы научиться ценить комфорт. Другие остались довольны тем, что ребёнок вышел из зоны комфорта и увидел другой образ жизни. Вместе с тем часть пользователей предупреждает: избыточная физическая нагрузка способна навредить развитию детей.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае прокуратура приостановила работу нелегального детского лагеря в селе Угдан. Поводом для проверки стали жалобы родителей и публикации в социальных сетях. Речь идёт о лагере «Кеды» в Чите. Заявители утверждали, что несовершеннолетних разместили в обычном сельском доме без оборудованной столовой. Питание, по их словам, было организовано в ближайшем кафе. Проверка установила, что площадка для размещения детей находилась на территории бывшего кафе «Аленка». Организаторы не обеспечили безопасную среду для 11 несовершеннолетних, которые находились там во время инспекции.