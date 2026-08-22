«Тебя давно не били?»: Хореографа Мота обвинили в насилии и домогательствах

Бывшие ученики хореографа Дмитрия Черкозьянова, который ставит для рэпера Мота знаменитые номера с платками, массово обвинили его в физическом и психологическом насилии, а также домогательствах. Танцоры требуют отстранить педагога от преподавания и выступлений на концертах артиста, пишет Mash.

По словам одного из сокомандников, Черкозьянов набросился на него за минутное опоздание на тренировку. Хореограф толкнул его в грудь, схватил за шиворот, прижал к стене и замахивался кулаком. Позже, как утверждает танцор, педагог требовал «убираться обратно в деревню» и оскорблял его.

Бывшая участница команды Карина, ныне работающая с Егором Кридом, заявила, что хореограф сначала давал ей сольные партии и оказывал знаки внимания, но затем перешёл к тотальному контролю. Ей запрещали покидать Москву, посещать семейные праздники и личные мероприятия. В ответ на попытки возразить звучали угрозы вроде «Тебя давно не били?» и оскорбительные прозвища.

Другие бывшие ученики тоже поделились историями. Один из них рассказал, что его выгнали после отказа ехать с педагогом в отель. Другие жаловались на невозврат денег и травлю из-за внешности. Одна из танцовщиц утверждает, что после ухода из коллектива ей пришлось уехать из Москвы на полгода, однако и после этого за ней продолжали следить и спамить звонками.

Ранее Life.ru рассказывал, что в соцсетях разгорелся скандал вокруг известного хип-хоп тренера Димы Кадета (Дмитрия Реннера) — несколько бывших несовершеннолетних учениц обвинили его в домогательствах. Одна из них, которой на момент начала отношений было 15 лет, рассказала, что тренер знал о её ментальной нестабильности и пользовался этим, требуя интимные фото в обмен на хорошее отношение.