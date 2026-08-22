ПВО Архангельской области отразила массированную атаку дронов

Архангельская область отразила массированную атаку дронов. Как сообщили в местном управлении РСЧС, силы противовоздушной обороны успешно справились с угрозой, все БПЛА были нейтрализованы.

«Силы противовоздушной обороны успешно справились с массированной атакой БПЛА, угроза полностью устранена», — сказано в сообщении.

Режим опасности атаки беспилотников в регионе отмен\н сегодня в 19:00 мск.

Тем временем число пострадавших из-за падения БПЛА на автобус в Севастополе выросло до 10. На данный момент уже подтверждена гибель двоих человек: молодого мужчины и женщины.