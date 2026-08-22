Депутат Рады заявил о существовании на Украине «партии мира»

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил о существовании на Украине «партии мира», сторонников которой якобы притесняют. Своими мыслями депутат поделился в интервью YouTube-каналу «Власть vs Влащенко».

По его словам, украинские граждане с антивоенной позицией сталкиваются с давлением со стороны пропагандистов, которые сами «забронированы» от мобилизации. Гетманцев считает, что люди, выступающие за мир, должны активнее заявлять о своей позиции и показывать, что их больше.

«Люди, которые являются «людьми мира», должны об этом чётко скоммуницировать, показать это. Мы должны продемонстрировать, в первую очередь, что нас больше», — сказал депутат.

При этом в самих Вооружённых силах Украины, утверждает Гетманцев, растёт усталость от конфликта и желание скорейшего урегулирования.

Ранее депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил о необходимости руководителя, способного наладить диалог с Россией и Белоруссией. По его мнению, главным критерием политической зрелости для украинского политика должна стать способность предложить практические шаги по урегулированию конфликта. Народный избранник подчеркнул, что стране нужны не ораторы, а переговорщики, с которыми готовы разговаривать в Минске и Москве.