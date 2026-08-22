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22 августа, 18:16

Массовое заражение кишечной инфекцией зафиксировано в Липецкой области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В липецком селе Большие Извалы Елецкого района зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции. Местные жители обратились к врачам с характерными симптомами, и у 12 человек, включая пятерых несовершеннолетних, диагноз подтвердился, сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на собственные источники.

Двоих заболевших пришлось госпитализировать, остальные десять находятся под амбулаторным наблюдением и получают лечение на дому. Эпидемиологи выясняют, что именно стало причиной массового отравления, и проверяют возможные пути заражения.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Корсакове Сахалинской области по предписанию Роспотребнадзора закрыли детский сад № 8 после массового отравления, в котором пострадали 30 человек. По данным властей, за помощью обратились 17 детей, девять из них были госпитализированы.

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Александра Мышляева
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