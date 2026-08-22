Суд в Петербурге вернул иск РКН к Туктамышевой из-за ошибки в документах

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти возвратил исковое заявление Роскомнадзора к известной российской фигуристке Елизавете Туктамышевой. Ведомство требовало взыскать со спортсменки 38,2 тысячи рублей из-за публикации рекламных материалов в её социальных сетях. Об этом передаёт ТАСС, ссылаясь на материалы суда.

Причиной возврата стало отсутствие в заявлении уникального идентификатора начисления (УИН). «Из содержания заявления следует, что взыскателем не указан уникальный идентификатор начисления. Указанные обстоятельства с учетом приведенных нормативных положений являются основанием для возвращения заявления о выдаче судебного приказа», — следует из судебных материалов.

При этом суд разъяснил ведомству, что оно может повторно обратиться в арбитражный суд с заявлением к тому же должнику, с тем же требованием и по тем же основаниям после устранения допущенного нарушения.

Напомним, ранее Роскомнадзор потребовал взыскать с чемпионки мира по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой 38,2 тысячи рублей обязательных отчислений с доходов от интернет-рекламы. Иск поступил в суд ещё 13 июля. По версии ведомства, фигуристка получала деньги за размещение рекламы в Сети, но не перечислила положенную сумму в федеральный бюджет. Аналогичные требования Роскомнадзор в последнее время предъявлял и другим известным авторам и блогерам.