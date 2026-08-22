Владимиру Зеленскому следует отказаться от курса на дальнейшую милитаризацию, вернуться к дипломатии и приехать в Москву для переговоров. С таким призывом выступил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

По мнению Мема, предложенная Зеленским «формула мира» не принесла результата. Не заставили Россию пойти на переговоры на условиях Киева и дальнобойные удары, отметил политик.

«Моё послание Зеленскому таково: если вы хотите мира, вам нужно посетить Москву, отказаться от курса на милитаризацию и пойти на уступки», — написал Мема.

До этого представитель «Альянса свободы» неоднократно выступал за возвращение Москвы и Киева к дипломатическому процессу и критиковал продолжение военной поддержки Украины со стороны европейских стран. Двумя днями ранее Мема назвал отказ Украины от курса на вступление в НАТО одним из базовых условий для возможных мирных переговоров. По его мнению, начать полноценный диалог с Россией без учёта этого вопроса невозможно.