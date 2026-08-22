В Ленобласти силовики накрыли закрытый музфест и задержали около 100 человек

В лесном массиве Выборгского района Ленинградской области силовики провели масштабную облаву на участников неформального музыкального слёта. По информации Baza, в руки оперативников попали порядка 100 человек.

В Ленобласти на музфестивале задержали около 100 человек. Видео © Baza

Местность оцеплена спецназом и сотрудниками правоохранительных органов. Кинологи с собаками осматривают палаточный лагерь и окрестности в поисках запрещённых веществ. Помимо этого, у гостей фестиваля изымают беспилотники, а на самодельной сцене и рядом с ней фиксируют плакаты с украинской символикой.

По предварительным данным, проверку инициировали из-за звучавших со сцены песен, содержащих поддержку Украины и антироссийские лозунги, а также из-за фактов употребления наркотиков прямо на территории. Организаторы проводят это мероприятие с 2023 года, держа локацию в секрете до последнего момента — координаты рассылают участникам за сутки. Ранее слёт был известен под названием НОЖ — «Нездоровый образ жизни».

Ранее Верховный суд России внёс в Госдуму законопроект, который смягчает наказание за хранение и перевозку наркотиков без цели сбыта. Авторы законопроекта предлагают убрать нижние пороги наказания за наркотики и снизить верхние планки до 5 лет (крупный размер) и 10 лет (особо крупный). Сейчас за это грозит до 15 лет тюрьмы. В кабмине пояснили, что жёсткие меры не всегда эффективны и пора пересмотреть подход к тем, кто не замешан в торговле.