В Берлине фестиваль техно-музыки завершился массовыми передозировками

Около 50 участников берлинского технопарада Rave the Planet были доставлены в больницы после проблем со здоровьем. Причинами стали жара, употребление алкоголя и наркотиков, а также различные травмы, сообщает Tagesschau со ссылкой на спасателей.

Всего медицинская служба мероприятия оказала помощь 651 человеку. При этом представители спасательных служб назвали проведение парада в целом спокойным и отметили хорошее взаимодействие организаторов, полиции и медиков.

Полиция также не зафиксировала серьезных происшествий. Около 40 человек были временно задержаны за различные правонарушения.

Парад прошёл по берлинскому Тиргартену. По оценке полиции, в нём участвовали несколько десятков тысяч человек, тогда как организаторы заявили о более чем 200 тыс. участников. За безопасностью следили около 1,5 тыс. полицейских.

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