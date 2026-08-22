За каждым номером — судьба: В Севастополе фестиваль «Поколение СВОих» завершился гала-концертом

Севастополь стал точкой притяжения для тех, кто говорит с Родиной на языке музыки, поэзии и искренних эмоций. В самом сердце города, во Дворце культуры рыбаков, 22 августа прогремел гала-концерт II Всероссийского военно-патриотического конкурса-фестиваля «Поколение СВОих», выбравший для своего проведения особую дату — День Государственного флага РФ.

Гала-концерт «Поколения СВОих» в Севастополе. Фото © VK /Законодательное Собрание города Севастополя

Этот вечер объединил участников СВО и представителей творческого сообщества из разных регионов России. На сцену вышли авторы и исполнители военно-патриотических песен, вокальные коллективы, поэты и барды. Их выступления сопровождал Севастопольский симфонический оркестр. В зале собрались зрители, для которых патриотизм — не абстрактное понятие, а часть повседневной жизни.

Гала-концерт «Поколения СВОих» в Севастополе. Фото © VK /Законодательное Собрание города Севастополя

Инициатором проведения конкурса стал депутат Заксобрания Севастополя, Герой России и руководитель Ассоциации ветеранов СВО Роман Кулаков. Воплотить замысел в жизнь помогли Департамент культуры города и Фонд президентских грантов. Проект задумывался как площадка, где бойцы, члены их семей и все, кто разделяет дух служения Отечеству, могут проявить себя на большой сцене. Для конкурсантов предусмотрели номинации в вокале, авторской песне и чтении военно-патриотических стихов.













Заочный этап растянулся более чем на месяц и собрал свыше 70 заявок из 15 регионов страны. Очный тур стартовал 19 августа, его участниками стали более 30 победителей отборочного этапа. Именно эти люди и вышли 22 августа на большую сцену, чтобы подарить зрителям живые эмоции.

Гала-концерт «Поколения СВОих» в Севастополе. Фото © VK /Законодательное Собрание города Севастополя

Почётными гостями вечера стали председатель севастопольского парламента Владимир Немцев, исполняющий обязанности заместителя губернатора Михаил Сылка и депутат Павел Харламов. В приветственном слове Немцев поздравил присутствующих с государственным праздником и отметил, что в этом зале собрались люди, доказавшие делом: патриотизм — это не просто громкое слово, а живое чувство. Именно оно объединяет людей из каждой точки России.

Владимир Немцев. Фото © VK /Законодательное Собрание города Севастополя

Он подчеркнул, что жюри проделало огромную работу, выбирая лучших из лучших. Спикер парламента отметил точность названия фестиваля. По его словам, участники проекта и есть «свои».

Гала-концерт «Поколения СВОих» в Севастополе. Фото © VK /Законодательное Собрание города Севастополя

«Вы — те самые «свои», кто хранит память о героях, кто через песню, слово, танец, изобразительное искусство передаёт уважение к истории нашей Родины. Вы ярко продемонстрировали, что связь поколений неразрывна, а любовь к Отечеству — та сила, которая делает нас единым народом», — отметил он.

Гала-концерт «Поколения СВОих» в Севастополе. Фото © VK /Законодательное Собрание города Севастополя

Немцев поблагодарил конкурсантов за активность, талант и искренность, а организаторов и Фонд президентских грантов — за энергию, благодаря которой проект растёт и набирает силу. Завершил он выступление пожеланием, чтобы сердца участников всегда были наполнены любовью к Родине.

Гала-концерт «Поколения СВОих» в Севастополе. Фото © VK /Законодательное Собрание города Севастополя

Кулаков, в свою очередь, рассказал, что за каждым номером конкурсной программы стоит человеческая судьба. Произведения, которые исполняют бойцы, их близкие и волонтёры, повествуют о ежедневных подвигах на передовой. «Поколение СВОих» — это также возможность дать россиянам возможность рассказать свои истории, продемонстрировать таланты, найти новых друзей, подчеркнул он.

Гала-концерт «Поколения СВОих» в Севастополе. Фото © VK /Законодательное Собрание города Севастополя

«За каждым выступлением стоит человеческая жизнь. Это отклики, эмоции наших бойцов и их близких. Главная наша задача — чтобы этот фестиваль продолжался и объединял больше и больше новых талантов», — отметил Кулаков.

Гала-концерт «Поколения СВОих» в Севастополе. Фото © VK /Законодательное Собрание города Севастополя

Лауреатов отметили благодарственными письмами губернатора Севастополя, председателя законодательного собрания города. Им также вручили призы и памятные подарки.

Ранее сообщалось, что в Луганске у мемориального комплекса «Острая Могила» прошёл патриотический флешмоб в честь Дня Государственного флага России. В акции участвовали молодёжь, ветераны СВО, школьники, кадеты, чернобыльцы и ветераны боевых действий. Организатором выступил Союз ветеранов Донбасса СВО. Для участников также выступила фронтовая творческая бригада ансамбля песни и пляски Минобороны России «Рубиновая звезда».