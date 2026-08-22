В Раде заявили о параличе работы из-за постоянных воздушных тревог

Воздушные тревоги парализуют работу Верховной рады — депутаты вынуждены по несколько раз на дню прерывать заседания и спускаться в укрытия, из-за чего кворум постоянно срывается. Об этом заявила народный депутат Нина Южанина в интервью украинскому изданию «Апостроф».

«Депутаты не выдерживают, потому что им четыре раза в день приходится спускаться в укрытие», — посетовала парламентарий. После того как сирена отключается, народные избранники, по её словам, просто расходятся, и зал заседаний пустеет.

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