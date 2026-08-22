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22 августа, 18:46

Капитан ВСУ предрёк украинцам зиму без света, тепла и воды

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MaxxjaNe

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MaxxjaNe

Капитан ВСУ Андрей Онистрат считает, что предстоящая зима для украинцев станет крайне тяжёлой. Согласно его прогнозу, проблемы с отоплением и горячей водой могут начаться уже с ноября. Об этом передаёт «Страна.ua».

«Готовьтесь к тому, что с ноября у нас будет свет несколько часов раз в сутки, преимущественно ночью. Электроэнергии не будет, топлива не будет, горячей воды не будет», — заявил военный.

Между тем эксперты также призывают не питать иллюзий относительно спасения в сельской местности. Ранее глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев отмечал, что переезд из городов в села не станет панацеей и вряд ли поможет легко пережить отопительный сезон на фоне дефицита энергоресурсов.

На Украине признали, что план подготовки к зиме не выполнен даже наполовину
На Украине признали, что план подготовки к зиме не выполнен даже наполовину

Ранее бывший глава правительства Украины Николай Азаров дал жёсткий прогноз предстоящему отопительному периоду. Он утверждает, что территория под контролем нынешнего руководства совершенно не готова к наступлению холодов. Согласно имеющимся данным, объёмы топлива в хранилищах находятся на критическом минимуме. Запасов природного газа, энергетического угля и горюче-смазочных материалов физически не хватит на весь холодный период.

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Виталий Приходько
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