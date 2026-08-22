Капитан ВСУ предрёк украинцам зиму без света, тепла и воды

Капитан ВСУ Андрей Онистрат считает, что предстоящая зима для украинцев станет крайне тяжёлой. Согласно его прогнозу, проблемы с отоплением и горячей водой могут начаться уже с ноября. Об этом передаёт «Страна.ua».

«Готовьтесь к тому, что с ноября у нас будет свет несколько часов раз в сутки, преимущественно ночью. Электроэнергии не будет, топлива не будет, горячей воды не будет», — заявил военный.

Между тем эксперты также призывают не питать иллюзий относительно спасения в сельской местности. Ранее глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев отмечал, что переезд из городов в села не станет панацеей и вряд ли поможет легко пережить отопительный сезон на фоне дефицита энергоресурсов.

Ранее бывший глава правительства Украины Николай Азаров дал жёсткий прогноз предстоящему отопительному периоду. Он утверждает, что территория под контролем нынешнего руководства совершенно не готова к наступлению холодов. Согласно имеющимся данным, объёмы топлива в хранилищах находятся на критическом минимуме. Запасов природного газа, энергетического угля и горюче-смазочных материалов физически не хватит на весь холодный период.