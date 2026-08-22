В Одинцове неизвестный обстрелял детскую площадку, ранен шестилетний ребёнок

Неизвестный открыл стрельбу рядом с детской площадкой в подмосковном Одинцове. Пострадал шестилетний ребёнок — у него ушибленная рана. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

«По предварительным данным, неизвестный несколько раз выстрелил в сторону детской площадки в Одинцовском городском округе», — сказал собеседник РИА «Новости».

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Согласно данным Telegram-каналов, пожилой мужчина открыл стрельбу в направлении группы детей, игравших на придомовой территории, якобы из-за возникшего шума. В результате происшествия повреждения получил шестилетний ребёнок.

Ранее похожий инцидент произошёл в Екатеринбурге, где под арест отправили мужчину, открывшего стрельбу по подростку из пневматического оружия. Решение о заключении Александра Курса под стражу приняли в рамках дела о самоуправстве с применением оружия. Мужчина, не имеющий статуса частного охранника, как минимум четыре раза выстрелил в 11-летнего ребёнка.