Избили кастетами и битами: В Дагестане четверо госпитализированы после массовой драки

В Хасавюртовском районе Дагестана произошла массовая драка, в результате которой четверо мужчин попали в больницу. Троих подозреваемых задержали, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

В Дагестане четверо госпитализированы после массовой драки. Видео © Telegram / МВД по Республике Дагестан

Инцидент случился 20 августа около 3:20 в селе Аджимажагатюрт. Как установили полицейские, трое местных жителей 20, 24 и 25 лет в ходе скандала нанесли телесные повреждения своим односельчанам 18, 19, 24 и 34 лет. Всех четверых госпитализировали.

По данным МВД, между мужчинами и раньше возникали словесные конфликты. Встретившись для выяснения отношений, они устроили потасовку. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 111 УК РФ). В ряде дагестанских телеграм-каналов появилась информация, что пострадавших избили кастетами и битами.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту массовой драки в Новосибирске — конфликт произошёл во дворе жилого дома на улице Высоцкого. По предварительным данным, мужчина сделал замечание группе граждан, после чего началась потасовка с членами его семьи.