Атлет Денис Вовк сдвинул подлодку «Варшавянка» весом более трёх тысяч тонн
Обложка © ТАСС / Смитюк Юрий
В День Государственного флага на военно-морской базе в Кронштадте произошло событие, которое уже называют историческим. Спортсмен Денис Вовк в одиночку сдвинул с места подводную лодку проекта «Варшавянка», вес которой превышает 3 тысячи тонн. Подобного в мировой практике до сих пор не делал никто. Об этом передаёт 78.ru.
Уникальное достижение было зафиксировано в ходе патриотической акции «Сила России». Вовк выступает в категории до 90 килограммов, тогда как аналогичные силовые номера с перемещением огромных объектов обычно выполняют тяжеловесы с массой тела более 150 кг.
«Для меня это символичная акция. Не скажу, что для меня это было сложно. Было у меня и посложней, где чуть не отключало. Тут так, чуть-чуть поднапрячься пришлось, давление поднять, но в целом комфортно я сделал, можно было ещё двигаться», — высказался силач.
К слову, этот рекорд — далеко не первое подобное достижение в карьере атлета. На его счету уже три официальных записи в Книге рекордов Гиннесса. Ранее Денис уже брался за буксировку пассажирского авиалайнера Airbus 319, скоростного поезда «Сапсан», корвета «Сообразительный» и даже перемещал футбольное поле стадиона.
Ранее в Брянске на шоу силового экстрима один из зрителей решил повторить трюк атлетов и попросил организаторов разрешить ему потягать однотонную Lada Granta. Мужчина предоставил все необходимые справки о состоянии здоровья, однако выходить на площадку без страховки он не стал — в результате сорвал связки. Как предварительно диагностировали врачи, речь идёт об отрыве надколенных связок. Кадры с происшествием быстро разлетелись в соцсетях.
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